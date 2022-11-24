Путин: Будущее России во многом зависит от успехов в сфере искусственного интеллекта

Многие государства добились огромных успехов в области искусственного интеллекта. Именно эти достижения будут определять, какое место в мире займёт Российская Федерация. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин в ходе выступления на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey, AIJ).

"Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально. Соперничество между государствами идёт просто ожесточённое. От того, каких результатов мы добьёмся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны", — подчеркнул глава государства.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что Россия в данной области опережает некоторые страны и эти усилия по развитию искусственного интеллекта нужно только наращивать.