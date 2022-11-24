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24 ноября, 12:42

Путин: Будущее России во многом зависит от успехов в сфере искусственного интеллекта

<p>Президент России Владимир Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey, AIJ). Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент России Владимир Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey, AIJ). Обложка © LIFE / Павел Баранов

Многие государства добились огромных успехов в области искусственного интеллекта. Именно эти достижения будут определять, какое место в мире займёт Российская Федерация. Такое заявление сделал президент страны Владимир Путин в ходе выступления на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey, AIJ).

"Значение прорывов в сфере искусственного интеллекта колоссально. Соперничество между государствами идёт просто ожесточённое. От того, каких результатов мы добьёмся, зависит место России в мире, наш суверенитет, безопасность и состоятельность нашей страны", — подчеркнул глава государства.

Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что Россия в данной области опережает некоторые страны и эти усилия по развитию искусственного интеллекта нужно только наращивать.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что база для разработки морских дронов может появиться в Севастополе. Такую инициативу озвучил губернатор Михаил Развожаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным. По словам главы региона, было бы хорошим заделом для будущего с учётом всех вызовов, которые стоят перед нашей страной.

Александр Юнашев

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