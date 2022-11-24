В главной библиотеке страны впервые пройдут "Русские чтения"

В Москве 29 ноября впервые состоится масштабное литературно-патриотическое мероприятие "Русские чтения", которое пройдёт в Российской государственной библиотеке. Как сообщает пресс-служба проекта "Народов много — Родина одна", событие призвано объединить россиян вокруг главного культурного кода — нашей литературы.

"Во время мероприятия будет дан официальный старт сбору книг русской классики в дар библиотекам новых субъектов РФ. Каждый желающий сможет стать участником акции "Поделись книгой — стань волонтёром русского языка!" — сказали в пресс-службе, уточнив, что помочь в этом смогут все юные добровольцы.

В публичных чтениях русской литературы примут участие ведущие деятели культуры, науки, политики и спорта в России, среди которых заслуженные артисты РФ Игорь Угольников и Елена Морозова, зампредседателя ГД РФ Пётр Толстой, актёр Иван Охлобыстин, легкоатлетка Татьяна Лебедева, а ведущим мероприятия выступит Александр Олешко. В качестве гостей приглашены школьники, студенты, юные общественные деятели, волонтёры, кадеты и другие.

Выступающие прочитают отрывки из произведений А. Пушкина, М. Лермонтова, К. Паустовского, М. Державина, А. Чехова и других классиков.