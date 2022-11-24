СКР: На стороне ВСУ воюют иностранные наёмники из 54 государств

На стороне Киева в боевых действиях принимают участие иностранные наёмники из более чем 50 стран, часть их которых поступила на службу ещё восемь лет назад, а другая — имеет опыт конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ по итогам совещания в Геническе.

"Продолжается расследование участия в боевых действиях на стороне Украины иностранных наёмников. Зафиксировано участие около тысячи наёмников из 54 стран мира. Наиболее активные страны в этой части: Великобритания, США, Канада, Израиль, Франция, Швеция, Грузия, Финляндия, Польша и Литва", — говорится в сообщении ведомства.

При этом известно, что к процессу их отбора привлечены сотрудники посольств Украины за рубежом, иностранные государственные органы и общественные организации.

Кстати, ранее Лайф писал, что один из основателей Украинского интернационального легиона — Гастон Бессон — был ликвидирован в зоне спецоперации. 46-летний француз был известен как главный вербовщик иностранных боевиков для службы в рядах ВСУ. В батальон Бессона входили европейские неонацисты, которые подчинялись напрямую "Азову"*.