Путин пошутил о дистанции между участниками конференции по искусственному интеллекту

Президент России Владимир Путин обратил внимание на внушительную дистанцию между участниками конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey, AIJ). По мнению российского лидера, гостей форума отсадили "как-то совсем далеко".

"Как-то совсем вас далеко отсадили. У нас как чего-то начнут, за что-то берутся, так до крайности доводят. Ну ладно, мы с вами друг друга видим и слышим, надеюсь, хорошо. Добрый день ещё раз", — заметил глава государства.