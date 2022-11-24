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24 ноября, 12:56

Путин пошутил о дистанции между участниками конференции по искусственному интеллекту

<p>Президент России Владимир Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" обратил внимание на дистанцию между участниками. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент России Владимир Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" обратил внимание на дистанцию между участниками. Обложка © LIFE / Павел Баранов

Президент России Владимир Путин обратил внимание на внушительную дистанцию между участниками конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey, AIJ). По мнению российского лидера, гостей форума отсадили "как-то совсем далеко".

"Как-то совсем вас далеко отсадили. У нас как чего-то начнут, за что-то берутся, так до крайности доводят. Ну ладно, мы с вами друг друга видим и слышим, надеюсь, хорошо. Добрый день ещё раз", — заметил глава государства.

Также в ходе выступления на конференции глава государства Владимир Путин заявил, что будущее России во многом зависит от успехов в сфере искусственного интеллекта. Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что РФ в данной области опережает некоторые страны и эти усилия по развитию искусственного интеллекта нужно только наращивать.

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Александр Юнашев

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