Диетолог объяснила, почему зимой люди легче набирают вес

Недоступность в зимний период привычных овощей и фруктов, а также сезонный образ жизни могут вызвать набор веса. О том, как этого избежать, "Газете.ру" рассказала член Российского Союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии, эксперт по функциональному питанию ФНЦ пищевых систем РАН Александра Суржик.

"Зимой мы часто едим меньше овощей и фруктов, которые содержат сложные углеводы и пищевые волокна, и увеличиваем потребление простых углеводов и жирной пищи. Сами того не замечая, едим больше калорий. Кроме того, зачастую мы меньше двигаемся зимой: одеваться неохота, на улице не очень приятная погода, в итоге гуляем реже, физическая активность снижается. Вместе это приводит к набору веса", — объяснила специалист.

По её словам, в холода важно продолжать есть растительную пищу, для чего необязательно покупать именно сезонную продукцию. Можно обратить внимание на замороженные и консервированные варианты, однако к последним важно относиться с осторожностью, так как они могут содержать много соли и сахара.

"В консервированных овощах содержатся пищевые волокна и другие полезные вещества, просто нужно учитывать, сколько в рецептуре сахара и соли", — заключила эксперт.