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24 ноября, 13:08

Путин поручил внедрить искусственный интеллект во все сферы уже в этом десятилетии

<p>Президент России Владимир Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey, AIJ). Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Президент России Владимир Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey, AIJ). Обложка © LIFE / Павел Баранов

Технологии искусственного интеллекта должны быть массово внедрены во все отрасли в текущем десятилетии. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе выступления на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey, AIJ).

"Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия — обеспечить именно массовое внедрение искусственного интеллекта, оно должно охватить все отрасли экономики и социальной сферы и систему госуправления", — указал российский лидер.

Путин пошутил о дистанции между участниками конференции по искусственному интеллекту

Путин пошутил о дистанции между участниками конференции по искусственному интеллекту

Ранее президент заметил, что будущее страны во многом зависит от успехов в сфере искусственного интеллекта. Россия в данной области уже опережает некоторые государства, и эти усилия по развитию искусственного интеллекта нужно только наращивать, добавил Путин.

Ирина Фальке

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