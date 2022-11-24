Путин поручил внедрить искусственный интеллект во все сферы уже в этом десятилетии
Президент России Владимир Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey, AIJ). Обложка © LIFE / Павел Баранов
Технологии искусственного интеллекта должны быть массово внедрены во все отрасли в текущем десятилетии. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе выступления на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey, AIJ).
"Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия — обеспечить именно массовое внедрение искусственного интеллекта, оно должно охватить все отрасли экономики и социальной сферы и систему госуправления", — указал российский лидер.
Ранее президент заметил, что будущее страны во многом зависит от успехов в сфере искусственного интеллекта. Россия в данной области уже опережает некоторые государства, и эти усилия по развитию искусственного интеллекта нужно только наращивать, добавил Путин.