Путин поручил внедрить искусственный интеллект во все сферы уже в этом десятилетии

Технологии искусственного интеллекта должны быть массово внедрены во все отрасли в текущем десятилетии. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе выступления на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey, AIJ).

"Задача нового этапа в горизонте текущего десятилетия — обеспечить именно массовое внедрение искусственного интеллекта, оно должно охватить все отрасли экономики и социальной сферы и систему госуправления", — указал российский лидер.