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24 ноября, 13:08

Родителей призвали не накачивать больного ребёнка жаропонижающими без необходимости

Педиатр Пушкарёв заявил, что больному ребёнку не нужно сбивать температуру до 36,6

Далеко не всегда высокая температура у ребёнка требует приёма жаропонижающих препаратов, об этом "Газете.ру" рассказал педиатр Европейского медицинского центра Игорь Пушкарёв. По его словам, в этом вопросе важную роль играет не сила жара, а его переносимость чадом.

"Если при температуре 38,5 ребёнок бодрый и хорошо пьёт, то не стоит мешать организму бороться. Если же ребёнок вял, сонлив, плаксив и, вероятно, испытывает те же ощущения, что и взрослые во время болезни, — головную боль, ломоту, тошноту, — то стоит вмешаться", объяснил специалист.

Он подчеркнул, что главная цель при приёме жаропонижающих — не сбивание температуры до 36,6, а улучшение самочувствия ребёнка.

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Лайф рассказывал, почему при болезнях не всегда повышается температура. По словам терапевта Татьяны Романенко, в таких случаях защита организма встречается с заболеванием сразу и оно протекает с меньшими последствиями.

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Матвей Шандрыголов
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