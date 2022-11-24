Родителей призвали не накачивать больного ребёнка жаропонижающими без необходимости

Далеко не всегда высокая температура у ребёнка требует приёма жаропонижающих препаратов, об этом "Газете.ру" рассказал педиатр Европейского медицинского центра Игорь Пушкарёв. По его словам, в этом вопросе важную роль играет не сила жара, а его переносимость чадом.

"Если при температуре 38,5 ребёнок бодрый и хорошо пьёт, то не стоит мешать организму бороться. Если же ребёнок вял, сонлив, плаксив и, вероятно, испытывает те же ощущения, что и взрослые во время болезни, — головную боль, ломоту, тошноту, — то стоит вмешаться", — объяснил специалист.

Он подчеркнул, что главная цель при приёме жаропонижающих — не сбивание температуры до 36,6, а улучшение самочувствия ребёнка.