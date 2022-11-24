Исполнительное производство в отношении Некоглая окончено, сообщили Лайфу в ФССП

Гражданин Молдавии, блогер Некоглай (Николай Лебедев) действительно депортирован из России в соответствии с решением суда. Как рассказали Лайфу в Федеральной службе судебных приставов, сегодня тиктокера передали пограничникам.

"В рамках возбуждённого исполнительного производства 24 ноября 2022 года иностранный гражданин (блогер Некоглай. — Прим.Лайфа) препровождён столичными судебными приставами до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации и передан представителям пограничных органов", — сообщили в ФССП.