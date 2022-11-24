Исполнительное производство в отношении Некоглая окончено, сообщили Лайфу в ФССП
Гражданин Молдавии, блогер Некоглай (Николай Лебедев) действительно депортирован из России в соответствии с решением суда. Как рассказали Лайфу в Федеральной службе судебных приставов, сегодня тиктокера передали пограничникам.
"В рамках возбуждённого исполнительного производства 24 ноября 2022 года иностранный гражданин (блогер Некоглай. — Прим.Лайфа) препровождён столичными судебными приставами до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации и передан представителям пограничных органов", — сообщили в ФССП.
Так как решение суда — депортация — было выполнено, исполнительное производство в отношении блогера окончено, добавили в ведомстве.
Напомним, Некоглая задержали спустя сутки после "пародии" на российского солдата. Сотрудники правоохранительных органов застали блогера в квартире и запросили у него и сожителей документы, удостоверяющие личность, однако паспорта у Некоглая не оказалось. Менеджер блогера заявил, что тот не пытался кого-либо оскорбить своей "пародией". Однако Пресненский суд Москвы вынес решение о депортации Лебедева из-за нарушения миграционного законодательства. Сегодня появилась информация о том, что тиктокера выдворили за пределы России.
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