Аудитория RuStore по итогу октября превысила 7 миллионов человек
Аудитория RuStore выросла в шесть раз. Месячное количество пользователей российского магазина приложений по итогу октября превысило семь миллионов человек, следует из результатов исследования Cross Web Mediascope, реализуемого на Android only подходе.
Замеры аудитории проводятся с июля 2022 года. RuStore лидирует по числу пользователей среди локальных магазинов приложений. Там размещено около трёх тысяч приложений и представлено более двух тысяч компаний-разработчиков. Его установили уже 3,5 миллиона раз и более восьми миллионов раз приложения скачали из стора с момента запуска магазина.
Ранее RuStore уже занимал первое место среди цифровых российских магазинов приложений. В августе этого года его мобильная аудитория составила более 1,76 миллиона человек по всей стране старше 12 лет. Кстати, недавно Правительство РФ внесло RuStore в список обязательных для предустановки приложений.
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