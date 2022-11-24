Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 ноября, 13:28

Аудитория RuStore по итогу октября превысила 7 миллионов человек

Аудитория RuStore выросла в шесть раз. Месячное количество пользователей российского магазина приложений по итогу октября превысило семь миллионов человек, следует из результатов исследования Cross Web Mediascope, реализуемого на Android only подходе.

Замеры аудитории проводятся с июля 2022 года. RuStore лидирует по числу пользователей среди локальных магазинов приложений. Там размещено около трёх тысяч приложений и представлено более двух тысяч компаний-разработчиков. Его установили уже 3,5 миллиона раз и более восьми миллионов раз приложения скачали из стора с момента запуска магазина.

На Северном Кавказе предпочитают финансовые приложения, а в Калмыкии — развлекательные

На Северном Кавказе предпочитают финансовые приложения, а в Калмыкии — развлекательные

Ранее RuStore уже занимал первое место среди цифровых российских магазинов приложений. В августе этого года его мобильная аудитория составила более 1,76 миллиона человек по всей стране старше 12 лет. Кстати, недавно Правительство РФ внесло RuStore в список обязательных для предустановки приложений.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров