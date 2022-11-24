Аудитория RuStore по итогу октября превысила 7 миллионов человек

Аудитория RuStore выросла в шесть раз. Месячное количество пользователей российского магазина приложений по итогу октября превысило семь миллионов человек, следует из результатов исследования Cross Web Mediascope, реализуемого на Android only подходе.

Замеры аудитории проводятся с июля 2022 года. RuStore лидирует по числу пользователей среди локальных магазинов приложений. Там размещено около трёх тысяч приложений и представлено более двух тысяч компаний-разработчиков. Его установили уже 3,5 миллиона раз и более восьми миллионов раз приложения скачали из стора с момента запуска магазина.