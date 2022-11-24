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24 ноября, 13:35

Путин предложил создать в России индекс интеллектуальной зрелости отраслей и регионов

В следующем году в России могут ввести индекс интеллектуальной зрелости отраслей и регионов. Он будет создан в целях мониторинга применения искусственного интеллекта на территории страны. С таким предложением выступил глава государства Владимир Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey, AIJ).

"Начиная со следующего 2023 года будем вести мониторинг результатов применения искусственного интеллекта по отраслям экономики и социальной сферы. Для этого предлагаю создать специальный инструмент — индекс зрелости отраслей и регионов", — заявил президент и добавил, что также инструмент можно называть "индексом интеллектуальной зрелости", ведь так, по его словам, будет "позвучнее".

Также в ходе выступления на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" российский лидер Владимир Путин пообещал льготы бизнесу, внедряющему российские IT-решения. Получить их можно уже в 2023 году.

Путин поручил внедрить искусственный интеллект во все сферы уже в этом десятилетии

Путин поручил внедрить искусственный интеллект во все сферы уже в этом десятилетии

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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