Путин предложил создать в России индекс интеллектуальной зрелости отраслей и регионов

В следующем году в России могут ввести индекс интеллектуальной зрелости отраслей и регионов. Он будет создан в целях мониторинга применения искусственного интеллекта на территории страны. С таким предложением выступил глава государства Владимир Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey, AIJ).

"Начиная со следующего – 2023 года будем вести мониторинг результатов применения искусственного интеллекта по отраслям экономики и социальной сферы. Для этого предлагаю создать специальный инструмент — индекс зрелости отраслей и регионов", — заявил президент и добавил, что также инструмент можно называть "индексом интеллектуальной зрелости", ведь так, по его словам, будет "позвучнее".