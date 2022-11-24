Роскомнадзор попросили проверить на ЛГБТ-пропаганду мультфильмы Disney

Частный детектив Максим Заболотный и юрист Эдуард Демидов обратились в Роскомнадзор с просьбой проверить мультфильмы студии Disney на наличие пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Соответствующий документ публикует Mash.

Письменное обращение в Роскомнадзор по вопросу пропаганды ЛГБТ-отношений в мультфильмах Disney. Фото © t.me / Mash

Одной из причин заявления стали новая политика американской кинокомпании и решение добавить в свои мультфильмы некоторых небинарных персонажей, например однополую семейную пару двух мам в фильме про Базза Лайтера ("История игрушек").

Авторы считают, что мультипликационная студия давно потеряла всякий стыд и пагубно влияет на детей, поэтому Роскомнадзору следует провести проверку продукции Disney и "принять меры по приостановлению её деятельности" в стране до изменения политики.