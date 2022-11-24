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24 ноября, 13:52

Роскомнадзор попросили проверить на ЛГБТ-пропаганду мультфильмы Disney

Частный детектив Максим Заболотный и юрист Эдуард Демидов обратились в Роскомнадзор с просьбой проверить мультфильмы студии Disney на наличие пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Соответствующий документ публикует Mash.

Письменное обращение в Роскомнадзор по вопросу пропаганды ЛГБТ-отношений в мультфильмах Disney. Фото © t.me / Mash

Письменное обращение в Роскомнадзор по вопросу пропаганды ЛГБТ-отношений в мультфильмах Disney. Фото © t.me / Mash

Одной из причин заявления стали новая политика американской кинокомпании и решение добавить в свои мультфильмы некоторых небинарных персонажей, например однополую семейную пару двух мам в фильме про Базза Лайтера ("История игрушек").

Авторы считают, что мультипликационная студия давно потеряла всякий стыд и пагубно влияет на детей, поэтому Роскомнадзору следует провести проверку продукции Disney и "принять меры по приостановлению её деятельности" в стране до изменения политики.

Третьеклашкам из севастопольской школы прививали терпимость раскрасками с флагом ЛГБТ

Третьеклашкам из севастопольской школы прививали терпимость раскрасками с флагом ЛГБТ

Напомним, что закон о запрете ЛГБТ-пропаганды сегодня был принят Госдумой в третьем чтении. Документ предусматривает наказание за пропаганду и оправдание нетрадиционных связей как в СМИ и Интернете, так и в литературе и кино.

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Shutterstock

Ирина Фальке

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