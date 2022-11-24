Путин наградил орденом Мужества военкора Семёна Пегова

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества военного корреспондента и автора проекта WarGonzo Семёна Пегова.

"Путин своим указом наградил журналиста, военного корреспондента Семёна Владимировича Пегова орденом Мужества за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга", — уточнила пресс-служба Кремля.

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Напомним, что в конце октября Пегов получил рваные раны стопы, подорвавшись на мине "Лепесток" под Донецком. В поддержку военкора открыт официальный сбор средств. Позже журналиста прооперировали.