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24 ноября, 13:58

Путин наградил орденом Мужества военкора Семёна Пегова

<p>Семён Пегов. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/wargonzo" target="_blank" rel="noopener noreferrer">WarGonzo</a></p>

Семён Пегов. Обложка © t.me / WarGonzo

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Мужества военного корреспондента и автора проекта WarGonzo Семёна Пегова.

"Путин своим указом наградил журналиста, военного корреспондента Семёна Владимировича Пегова орденом Мужества за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении профессионального долга", — уточнила пресс-служба Кремля.

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Напомним, что в конце октября Пегов получил рваные раны стопы, подорвавшись на мине "Лепесток" под Донецком. В поддержку военкора открыт официальный сбор средств. Позже журналиста прооперировали.

Александр Юнашев

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