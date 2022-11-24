С каждым днём у западных стран угасает желание помогать Киеву, который распоряжается их ресурсами, в частности материальными, крайне иррационально. Об этом заявила обозреватель Сильвия Горлицкая в статье для издания Myśl Polska.

"Как по ту сторону Атлантики, так и внутри Европейского союза, растёт обеспокоенность тем, что предоставленные средства не используются должным образом", — отмечается в материале.

Киев продолжает получать крупную финансовую помощь, причём многие считают, что расплатиться за неё не сможет. Кроме того, представители Запада стали чаще требовать подтверждение, что предоставленные Киеву средства используются в нужных целях. В Евросоюзе уже заметили, что 90% финансовой помощи буквально исчезает при невыясненных обстоятельствах и направлениях.

По данным обозревателя, президент Украины Владимир Зеленский и его окружение используют западные деньги в собственных целях. Так, например, 50 миллионов долларов от США были потрачены лидером Незалежной на недвижимость в Швейцарии.

"Одним словом, средства, которые должны были быть направлены на поддержку украинской экономики, были разворованы", — указала Горлицкая.