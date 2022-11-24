В Петербурге открылся центр социальной и психологической помощи ветеранам боевых действий

В Санкт-Петербурге начал работу центр социальной и психологической поддержки ветеранов боевых действий "Возвращение", а скоро в городе откроется ещё и клуб для таких военнослужащих. Об этом газете "Петербургский дневник" рассказала специалист по связям с общественностью благотворительного фонда "Диакония" Ольга Романова.

"Многим вернувшимся из зоны боевых действий требуется психологическая поддержка. Некоторые наши специалисты сами имеют такой опыт. Первичная наша помощь — телефон горячей линии, позвонив по которому, человек может получить поддержку и записаться на приём, так как центр в первую очередь работает в очном режиме", — рассказала она.

Помимо психологической помощи организация предоставляет доступ к культурным и спортивным мероприятиям, возможность занятий с тренером, а также помощь в вопросе трудоустройства и положенных льгот. При этом в центре есть специалисты с медицинским образованием, которые способны назначить медикаментозное лечение, массаж или осуществить биоакустическую коррекцию.

"Кроме того, мы создаём клуб ветеранов боевых действий. На наш взгляд, это одно из самых актуальных направлений... Групповой формат, предполагающий взаимоподдержку и совместное участие в мероприятиях, может эффективно помочь вернуться к мирной жизни", — добавила Романова.

Она подчеркнула, что посттравматическое стрессовое расстройство, которым страдают многие ветераны боевых действий, — это серьёзная беда, которая требует обязательного решения. Если такой человек не работает со специалистом, то риск дальнейшего развития проблем с психикой повышается в два-три раза.