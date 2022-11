Учёные развеяли популярный миф о "хорошем" холестерине

Учёные Орегонского университета здоровья и науки в ходе исследований сумели установить, что "хороший" уровень холестерина не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а его низкий уровень может навредить лишь пациентам европейского происхождения. Такие данные публикует Journal of the American College of Cardiology.