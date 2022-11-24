Учёные развеяли популярный миф о "хорошем" холестерине

Учёные Орегонского университета здоровья и науки в ходе исследований сумели установить, что "хороший" уровень холестерина не снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, а его низкий уровень может навредить лишь пациентам европейского происхождения. Такие данные публикует Journal of the American College of Cardiology.

"Плохим" холестерином называются липопротеины низкой плотности, тогда как "хорошим" — липопротеины высокой плотности (ЛПВП), которые поглощают холестерин в крови и переносят его обратно в печень. Ранее было принято считать, что высокий уровень ЛПВП может быть связан со снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний, однако учёные в ходе исследования сумели опровергнуть данный миф.

Для этого они десять лет наблюдали за 24 тысячами участников, среди которых 664 темнокожих и 951 светлокожий взрослый перенесли сердечный приступ или умерли от заболеваний сердца. Примечательно, что все они имели схожие характеристики. В итоге исследователи установили, что высокий уровень холестерина никак не защищал пациентов от болезней, а низкий — повышал риск сердечных приступов, однако лишь у светлокожих пациентов.