В России могут создать "золотой" стандарт онлайн-голосования
Эксперт Артамонов заявил о необходимости создания в России "золотого" стандарта голосования
В России могут разработать единый стандарт дистанционного электронного голосования, который смог бы регулировать избирательный процесс и выявлять его недоработки. С такой инициативой выступил на круглом столе "Дистанционное электронное голосование: вчера и завтра" зампредседателя территориальной избирательной комиссии ДЭГ на выборах 2021 и 2022 годов Олег Артамонов, передаёт корреспондент Лайфа.
"Нам необходимо уже сейчас, буквально сейчас выбрать, как мы вместе с вами проработаем этот документ, который мы сможем назвать "Золотой стандарт дистанционного электронного голосования", с которым мы дальше сможем приходить в ЦИК, приходить в Общественную палату, приходить в избиркомы, приходить к разработчикам дистанционного электронного голосования", — подчеркнул эксперт.
Заняться разработкой "Золотого стандарта" Артамонов предложил группе, которая включала бы в себя представителей различных партий. Он убеждён, что этот документ оказал бы значительную помощь в проведении ДЭГ.
Ранее президент страны Владимир Путин предложил создать в России индекс интеллектуальной зрелости отраслей и регионов. Он будет создан в целях мониторинга применения искусственного интеллекта на территории страны. Также в ходе выступления на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" российский лидер Владимир Путин пообещал льготы бизнесу, внедряющему российские IT-решения. Получить их можно будет уже в 2023 году.
ТАСС / Сергей Савостьянов