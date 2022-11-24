В России могут создать "золотой" стандарт онлайн-голосования

В России могут разработать единый стандарт дистанционного электронного голосования, который смог бы регулировать избирательный процесс и выявлять его недоработки. С такой инициативой выступил на круглом столе "Дистанционное электронное голосование: вчера и завтра" зампредседателя территориальной избирательной комиссии ДЭГ на выборах 2021 и 2022 годов Олег Артамонов, передаёт корреспондент Лайфа.

"Нам необходимо уже сейчас, буквально сейчас выбрать, как мы вместе с вами проработаем этот документ, который мы сможем назвать "Золотой стандарт дистанционного электронного голосования", с которым мы дальше сможем приходить в ЦИК, приходить в Общественную палату, приходить в избиркомы, приходить к разработчикам дистанционного электронного голосования", — подчеркнул эксперт.

Заняться разработкой "Золотого стандарта" Артамонов предложил группе, которая включала бы в себя представителей различных партий. Он убеждён, что этот документ оказал бы значительную помощь в проведении ДЭГ.