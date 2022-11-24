Путин потребовал повысить качество продукции для вооружённых сил

Президент РФ Владимир Путин провёл очередное заседание Координационного совета при правительстве по обеспечению потребностей армии, в ходе которого призвал его членов обратить внимание не только на объёмы, но и качество поставляемой в вооружённые силы продукции.

Путин призвал наращивать не только объёмы, но и качество поставок для ВС РФ. Видео © t.me / Кремль. Новости

"Подчеркну: нам важно не только наращивать объёмы и номенклатуру поставок, но и улучшать качественные характеристики продукции. Именно поэтому так важна прямая связь производителей, конструкторских центров с теми, кто использует эту технику. Рассчитываю сегодня услышать, как работает этот механизм", — отметил глава государства.

Он также обратил внимание, что совет при кабмине был создан месяц назад для того, чтобы улучшить качество координации и темпы работы министерств по снабжению СВО. При этом сейчас не требуется вводить каких-либо экстраординарных мер, однако нужно наладить "чёткую, качественную, хорошо слаженную работу".

"Повторю: здесь важны все вопросы, включая и экипировку, и снаряжение, и медицину, и денежное довольствие военнослужащих, проведение строительных работ в военных целях и так далее. И конечно, это касается специальной военной техники", — объяснил президент.

По словам российского лидера, важно проводить совместную работу ВС РФ и оборонно-промышленного комплекса, в том числе при корректировке гособоронзаказа. Все эти вопросы Путин пообещал обсудить на предстоящей коллегии Министерства обороны РФ.