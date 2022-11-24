"В чём сила?": Путину показали дипфейк Шольца, говоривший словами Данилы Багрова

"Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и мой большой брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот тот, кого ты обманул, за ним правда! Значит, он сильней. Мы хотели отказаться от российского газа. Но, говоря словами русского классика, мы хотели как лучше, но получилось как всегда", — сказал лжеканцлер.