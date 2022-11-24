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24 ноября, 16:20

"В чём сила?": Путину показали дипфейк Шольца, говоривший словами Данилы Багрова

Путину показали дипфейк Шольца, говоривший словами Данилы Багрова из "Брата-2"

Президент России Владимир Путин посетил международную конференцию "Путешествие в мир искусственного интеллекта", на которой ему показали речь дипфейк-версии канцлера Германии Олафа Шольца, говорившего словами Данилы Багрова из фильма "Брат-2".

Путину показали дипфейк Шольца, заговорившего словами Данилы Багрова. Видео © LIFE

"Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и мой большой брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот тот, кого ты обманул, за ним правда! Значит, он сильней. Мы хотели отказаться от российского газа. Но, говоря словами русского классика, мы хотели как лучше, но получилось как всегда", сказал лжеканцлер.

Президент по достоинству оценил видеоролик, заявив, что на кадрах "хоть и фейк, но говорит правильные вещи — содержательные и глубокие". Также Путину рассказали, что из-за дипфейков мировая экономика уже потеряла около 400 миллиардов рублей. К примеру, клон Илона Маска используется для рекламы финансовой пирамиды, а в Китае с помощью такой уловки смогли ограбить банк.

Помимо того, российскому лидеру поведали о технологиях, которые способны распознавать данные подделки. Президент в свою очередь предложил поделиться ими с иностранными партнёрами.

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Лайф писал о ряде заявлений президента, которые он сделал в ходе посещения конференции. Так, российский лидер поручил правительству создать проект по развитию в РФ робототехники, а также внедрить искусственный интеллект во все сферы жизни уже к 2030 году.

Обложка ©

LIFE

Матвей Шандрыголов

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