"В чём сила?": Путину показали дипфейк Шольца, говоривший словами Данилы Багрова
Путину показали дипфейк Шольца, говоривший словами Данилы Багрова из "Брата-2"
Президент России Владимир Путин посетил международную конференцию "Путешествие в мир искусственного интеллекта", на которой ему показали речь дипфейк-версии канцлера Германии Олафа Шольца, говорившего словами Данилы Багрова из фильма "Брат-2".
Путину показали дипфейк Шольца, заговорившего словами Данилы Багрова. Видео © LIFE
"Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и мой большой брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде: у кого правда, тот и сильней! Вот тот, кого ты обманул, за ним правда! Значит, он сильней. Мы хотели отказаться от российского газа. Но, говоря словами русского классика, мы хотели как лучше, но получилось как всегда", — сказал лжеканцлер.
Президент по достоинству оценил видеоролик, заявив, что на кадрах "хоть и фейк, но говорит правильные вещи — содержательные и глубокие". Также Путину рассказали, что из-за дипфейков мировая экономика уже потеряла около 400 миллиардов рублей. К примеру, клон Илона Маска используется для рекламы финансовой пирамиды, а в Китае с помощью такой уловки смогли ограбить банк.
Помимо того, российскому лидеру поведали о технологиях, которые способны распознавать данные подделки. Президент в свою очередь предложил поделиться ими с иностранными партнёрами.
Лайф писал о ряде заявлений президента, которые он сделал в ходе посещения конференции. Так, российский лидер поручил правительству создать проект по развитию в РФ робототехники, а также внедрить искусственный интеллект во все сферы жизни уже к 2030 году.
LIFE