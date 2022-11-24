Единственный россиянин на ЧМ рассказал о реакции на его бутсы с триколором
Камерунский футболист Ондуа заявил, что никто не обращал внимания на флаг РФ на его бутсах
Камерунский полузащитник Гаэль Ондуа, который является воспитанником столичного "Локомотива" и обладателем паспорта РФ, рассказал журналистам, как организаторы чемпионата мира в Катаре отнеслись к тому, что он вышел на поле в бутсах с флагом России.
"Нет, никто из организаторов не обращал моё внимание на флаг России на бутсах. Это нельзя убрать от меня. Потому что я чувствую себя и камерунцем, и русским", — цитирует Ондуа РИА "Новости".
Ранее Лайф рассказывал, что в первом матче сегодняшнего дня сборная Швейцарии обыграла Камерун со счётом 1:0. Автором единственного гола стал уроженец Камеруна Брель Эмболо. По ходу второго тайма на поле вышел Ондуа, который надел на матчи бутсы с флагами родных для себя стран — Камеруна и России.
ТАСС / Zuma / Pawel Andrachiewicz