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24 ноября, 15:33

Пять Кимов отстояли ворота: Южная Корея и Уругвай не забили друг другу голов на ЧМ-2022

Сборные Южной Кореи и Уругвая сыграли вничью на чемпионате мира в Катаре

Сборные Южной Кореи и Уругвая разошлись с миром в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре — 0:0.

Одной из главных особенностей встречи стал тот факт, что на воротах и в защите корейской команды были пять игроков с одинаковой фамилией — Ким. Примечательно и то, что за 90 минут игры соперники не нанесли ни одного удара в створ ворот друг друга.

Россиянин вышел на матч ЧМ-2022 в бутсах с триколором

Россиянин вышел на матч ЧМ-2022 в бутсах с триколором

В первом же матче сегодняшнего дня сборная Швейцарии обыграла Камерун со счётом 1:0. Автором единственного гола стал уроженец Камеруна Брель Эмболо.

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ТАСС / AP / Martin Meissner

Артур Белкин

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