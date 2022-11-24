Пять Кимов отстояли ворота: Южная Корея и Уругвай не забили друг другу голов на ЧМ-2022

Сборные Южной Кореи и Уругвая разошлись с миром в матче первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре — 0:0.

Одной из главных особенностей встречи стал тот факт, что на воротах и в защите корейской команды были пять игроков с одинаковой фамилией — Ким. Примечательно и то, что за 90 минут игры соперники не нанесли ни одного удара в створ ворот друг друга.