Лайф публикует видео с места ЧП в Крымске, где мужчина убил трёх прохожих и покончил с собой

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места стрельбы в городе Крымске Краснодарского края, в результате которой, по предварительным данным, погибло четыре человека: трое прохожих и напавший.

Место стрельбы в Крымске 24 ноября. Видео © LIFE

На кадрах можно увидеть, что на месте происшествия работают сотрудники полиции, которые огородили участок улицы, где и велась стрельба. По словам местных жителей, напавший просто стрелял в людей, которые попадались ему на пути.

Как стало известно Лайфу, злоумышленником является местный житель, который проиграл суд жене и сыну из-за квартиры. Напавший хотел отсудить имущество, однако проиграл дело. Вскоре после инцидента он покончил жизнь самоубийством.