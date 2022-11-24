Неизвестный открыл стрельбу на улице в Крымске, есть жертвы

Неизвестный открыл стрельбу на улице около ТЦ "Славянский" в Крымске Краснодарского края. Мужчина был вооружён винтовкой, прикрытой полотенцем. По предварительным данным ТАСС, погибло четыре человека, включая самого преступника.

Сейчас на месте работают полиция и следователи. Официальной информации пока нет.