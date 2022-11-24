Неизвестный открыл стрельбу на улице в Крымске, есть жертвы
Неизвестный открыл стрельбу на улице около ТЦ "Славянский" в Крымске Краснодарского края. Мужчина был вооружён винтовкой, прикрытой полотенцем. По предварительным данным ТАСС, погибло четыре человека, включая самого преступника.
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Сейчас на месте работают полиция и следователи. Официальной информации пока нет.
А ранее шесть человек стали жертвами стрельбы в супермаркете Walmart в американском городе Чесапик, штат Вирджиния. Открывший огонь злоумышленник также мёртв.
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