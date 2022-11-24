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24 ноября, 14:54

Неизвестный открыл стрельбу на улице в Крымске, есть жертвы

Неизвестный открыл стрельбу на улице около ТЦ "Славянский" в Крымске Краснодарского края. Мужчина был вооружён винтовкой, прикрытой полотенцем. По предварительным данным ТАСС, погибло четыре человека, включая самого преступника.

Видео © Vk.com / ЧП Краснодар | новости

Сейчас на месте работают полиция и следователи. Официальной информации пока нет.

Один человек пострадал в драке со стрельбой в кафе на северо-западе Москвы

Один человек пострадал в драке со стрельбой в кафе на северо-западе Москвы

А ранее шесть человек стали жертвами стрельбы в супермаркете Walmart в американском городе Чесапик, штат Вирджиния. Открывший огонь злоумышленник также мёртв.

Обложка ©

Vk.com / ЧП Краснодар | новости

Александра Вишнякова

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