В Петербурге заявили об уникальных находках, сделанных при реставрации "Медного всадника"

В санкт-петербургском Государственном музее городской скульптуры рассказали газете "Петербургский дневник" об уникальных открытиях, сделанных при реставрации "Медного всадника". Как сообщила журналистам хранитель музейной коллекции "Памятники города" Надежда Ефремова, монумент поразил специалистов своими конструкционными особенностями.

"Многие технические приёмы, использованные Фальконе (Этьен Морис Фальконе, автор "Медного всадника". — Прим. Лайфа) при создании конной статуи, были столь новаторскими, что не разгаданы до сих пор и вызывают удивление", — рассказала она.

Например, командой была выявлена третья точка опоры статуи.

"Подтверждено, что устойчивость конной статуи достигается за счёт переменной толщины бронзы, обеспечивая положение центра тяжести между тремя опорами и совместную работу несущих каркасов. Цельнолитой фрагмент змеи, отлитый одновременно со скульптурой, соединяющий каркасы в правой задней ноге и в хвосте коня, увеличивает жёсткость и устойчивость всей скульптуры", — добавила Ефремова.

Также при изучении хвоста коня был найден люк, выполненный для извлечения формовочной массы из внутреннего объёма бронзовой отливки. Помимо этого реставраторов поразил Гром-камень, выполняющий роль постамента. Оказалось, что он сделан из уникального гранита, аналогов которому не было найдено в карьерах Выборга и Финляндии.