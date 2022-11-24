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24 ноября, 14:44

Партнёрский директор СМИ2 оценила российские аналоги иностранных соцсетей

Партнёрский директор СМИ2 и "Миртесен" Арцева оценила российские аналоги иностранных соцсетей

Партнёрский директор СМИ2 и "Миртесен" Ольга Арцева оценила аналоги иностранных соцсетей, которые были разработаны российскими компаниями.

"Честно говоря, я не знаю, что конкретно там показывали коллеги, но мы в "Миртесен" уже давно используем форматы ныне запрещённого в России "Инстаграма"*. В процессе — выкладка контента в формате сториз", — поделилась она.

Арцева также рассказала о планах расширить услуги "Миртесен" и СМИ2 и перенести их на зарубежные дружественные рынки, при этом в детали углубляться не стала, лишь намекнув на восточный уклон.

"Давно пора": Российским чиновникам предложили альтернативу YouTube

"Давно пора": Российским чиновникам предложили альтернативу YouTube

Ещё летом в РАЭК предрекли рождение уникального рынка российских соцсетей после того, как многие зарубежные сервисы стали недоступны для российских пользователей. Некоторые соцсети были признаны экстремистскими и запрещены в России, TikTok отключил возможность размещать новый контент, а YouTube — монетизацию.

* Запрещён на территории Российской Федерации.

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Freepik

Николь Вербер

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