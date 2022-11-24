Партнёрский директор СМИ2 оценила российские аналоги иностранных соцсетей
Партнёрский директор СМИ2 и "Миртесен" Арцева оценила российские аналоги иностранных соцсетей
Партнёрский директор СМИ2 и "Миртесен" Ольга Арцева оценила аналоги иностранных соцсетей, которые были разработаны российскими компаниями.
"Честно говоря, я не знаю, что конкретно там показывали коллеги, но мы в "Миртесен" уже давно используем форматы ныне запрещённого в России "Инстаграма"*. В процессе — выкладка контента в формате сториз", — поделилась она.
Арцева также рассказала о планах расширить услуги "Миртесен" и СМИ2 и перенести их на зарубежные дружественные рынки, при этом в детали углубляться не стала, лишь намекнув на восточный уклон.
Ещё летом в РАЭК предрекли рождение уникального рынка российских соцсетей после того, как многие зарубежные сервисы стали недоступны для российских пользователей. Некоторые соцсети были признаны экстремистскими и запрещены в России, TikTok отключил возможность размещать новый контент, а YouTube — монетизацию.
* Запрещён на территории Российской Федерации.
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