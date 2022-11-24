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24 ноября, 14:29

Путин анонсировал эксперимент с беспилотными авто на трассе М11 "Нева"

На скоростной трассе М11 "Нева", которая идёт от Москвы до Санкт-Петербурга, в скором времени запустят эксперимент с использованием беспилотных автомобилей. Об этом рассказал глава государства Владимир Путин на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey, AIJ).

"Что касается беспилотников, то здесь у нас есть очень хорошие наработки. И, больше того, мы наших конкурентов во многом обгоняем. В ближайшее время готовим эксперимент использования беспилотников на скоростной трассе Москва – Петербург", — сообщил российский лидер.

Ранее на конференции президент страны Владимир Путин предложил создать в России индекс интеллектуальной зрелости отраслей и регионов. Он будет создан в целях мониторинга применения искусственного интеллекта на территории страны. Также в ходе выступления на конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" российский лидер Владимир Путин пообещал льготы бизнесу, внедряющему российские IT-решения. Получить их можно уже в 2023 году.

Названо единственное условие для снижения цен на новые авто

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев

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