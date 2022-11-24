"Это безумие!": Польские власти нарвались на критику из-за идеи разместить немецкие ЗРК на Украине

Польская оппозиция раскритиковала власти республики за предложение разместить немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot на Украине, а не в Польше. Ранее с этим предложением выступили премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, председатель правящей партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский и вице-премьер, министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

"Это безумие. Действия в ущерб Польше. Германофобия, интеллектуальная изоляция Качиньского или Блащака приводят к тому, что они отталкивают руку, протянутую Польше", — сказал журналистам депутат Сейма, представитель фракции "Левых сил" Анджей Шейна.

Он считает, что "если в Польшу ударит чья-либо ракета или она долетит за 10 минут до Варшавы и никто её не собьёт, то за это будут лично отвечать Качиньский, Блащак, [президент Польши Анджей] Дуда и Моравецкий". В свою очередь бывший глава польского МИД Дариуш Росати подчеркнул, что "PiS с Качиньским так увязли в ловушке антинемецкой риторики, что отвергают предложение Германии".

"Я не могу этого понять. Качиньский — это человек, который должен уйти из политики. Идея развёртывания ракет на Украине — полная чушь", — заявил он.