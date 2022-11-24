Альпака Брецель из Ленинградского зоопарка прогулялся по ноябрьскому снегу

Гуляют с этими животными 3–4 раза в неделю. При этом представители семейства верблюдовых, коими являются альпаки, любят снег, поэтому Брецель круглый год проводит в вольере. Что касается рациона, то в холодное время года альпак балуют сеном, сухими вениками, отрубями, мелом, овсом, капустой, морковью, картошкой и свёклой, а летом от этого разнообразия остаются только веники, трава, овёс, отруби и мел. Питание этих обитателей зоопарка должно быть калорийным.