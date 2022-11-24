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24 ноября, 15:09

Одесский горсовет со второй попытки согласовал демонтаж памятника Екатерине II

Власти Одессы решили демонтировать и перенести памятник императрице Екатерине II, а также русскому полководцу Александру Суворову. Об этом сообщается в телеграм-канале городских властей.

"На заседании исполнительного комитета Одесского городского совета членами исполкома поддержан проект решения о демонтаже и переносе памятника основателям Одессы (официальное название памятника, центральной фигурой которого является скульптура Екатерины II. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении.

Кроме того, аналогичное решение было принято в отношении памятника полководцу Александру Суворову, сообщил в соцсетях депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Примечательно, что исполком согласовал демонтаж памятника Екатерине II только со второй попытки. На первом заседании комитета не набралось достаточное количество голосов, поэтому членов исполкома созвали второй раз за день.

Памятник Гоголю в Харькове обложили мешками с песком

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Ранее Лайф рассказывал, что вокруг памятника императрице Екатерине II в Одессе установили деревянное ограждение. Причиной тому назывались участившиеся случаи вандализма. Но позже началась подготовка к демонтажу монумента основателям Одессы.

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Wikipedia / Haidamac

Артур Белкин

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