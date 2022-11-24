Психолог объяснила, как не разориться на подарке ребёнку "от Деда Мороза"

Постепенно приближающийся Новый год несёт в себе множество самых разных привычных вещей: нарядные ёлки, покупка подарков и многое другое, в том числе и написание письма Деду Морозу. Однако не всегда получается написать такое послание, которое не разорит "волшебника". Как написать правильное письмо, рассказала kp.ru детский психолог, эксперт телеканала "Доктор" Светлана Талмач.

"Иногда просьбы и желания детей превосходят возможности "волшебников" или не совсем полезны и уместны (например, запрос на живое экзотическое животное или дорогой смартфон). И тогда родители теряются, иногда чувствуют вину, стыд, грусть или злость или, наоборот, лезут из кожи вон, чтобы осуществить желание. В зависимости от своего детского опыта мы, родители, будем по-разному чувствовать себя в эти моменты и, соответственно, вести себя. Однако для ребёнка важен как опыт получения желаемого, так и опыт ограничений, что подготовит его к реальности и взрослой жизни", — отметила Талмач.

По словам психолога, важно помнить, что за каждым желанием ребёнка может стоять та или иная потребность, в том числе и эмоциональная. И именно её нужно исполнять, а иначе можно серьёзно навредить психике ребёнка. Важно также не судить чадо из-за его желаний и просьб, а лучше просто выслушать и поговорить с ним. При этом не стоит по первому требованию ребёнка бежать и покупать то, что он так хочет. Зачастую куда важнее понять, почему он желает именно это.

Если же ребёнок просит что-то нематериальное, то тут крайне необходимо провести беседу в доверительной обстановке, в которой можно подумать, что было бы неплохо сделать для исполнения его мечты, либо же признать её несбыточность. Кроме того, крайне важно не лишать ребёнка подарка и не говорить, что он его "не заслужил".

"Подарок — это дар, это то, что я тебе даю безвозмездно и хочу, чтобы это доставило тебе радость и удовольствие просто так. Поэтому не надо лишать подарков ни за плохое поведение, ни за плохие оценки. Это даст почувствовать ребёнку, что важен он сам, а не только то, что он делает. Не стоит бояться, что это лишит ребёнка мотивации к обучению. Как правило, такая стимуляция мало имеет общего с истинной мотивацией и может действовать ограниченный период", — отметила эксперт.

Ещё одной проблемой может стать тот факт, что ребёнок не верит в Деда Мороза. В таком случае ему необходимо рассказать всю историю праздника и самого волшебника, а также и то, что готовить подарки и сюрпризы зачастую можем и мы сами. Если же ребёнок хочет чудес и какой-то "волшебный" подарок, то здесь вполне резонно будет объяснить, что каждый подарок Деда Мороза — сюрприз. А вот если чадо вообще ничего не хочет, то тут важно разобраться в причинах такого поведения. Вызвано оно может быть либо удовлетворением всех его потребностей, либо же в нежелании рассказывать о своих мечтах.