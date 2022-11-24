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24 ноября, 15:02

Соседов назвал вопиющей пошлостью ремейк "Иронии судьбы" с Бузовой и Киркоровым

<p>Филипп Киркоров в фильме "СамоИрония судьбы". Фото © "СамоИрония судьбы!". ТНТ / <a href="https://kino.mail.ru/news/56783_poyavilis_foto_s_kirkorovim_i_buzovoi_na_semkah_novogodnego_filma_tnt/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kino.mail.ru</a></p>

Филипп Киркоров в фильме "СамоИрония судьбы". Фото © "СамоИрония судьбы!". ТНТ / kino.mail.ru

Телеведущий, журналист и музыкальный критик Сергей Соседов назвал визуальным шумом и возмутительной тратой денег новогодний ремейк фильма "Ирония судьбы", в котором снялись певица Ольга Бузова и её коллега по цеху Филипп Киркоров.

"Этот визуальный шум никому смотреть не советую. Такие проекты сегодня — вопиюще возмутительная трата средств", — приводит его слова "Вечерняя Москва".

Соседов также отметил, что неудачные попытки снять ремейк "Иронии судьбы" уже предпринимались, и напомнил о картине 2007 года. При этом он заявил, что получилось "унылое сборище сердитых друг на друга людей", а также выразил уверенность, что и в этот раз результаты съёмок станут очередной "вопиющей пошлостью".

Ипполит – Киркоров и Галя – Бузова: "Иронию судьбы" переписали, и эти было/стало должен увидеть каждый

Ипполит – Киркоров и Галя – Бузова: "Иронию судьбы" переписали, и эти было/стало должен увидеть каждый

Как уже писал Лайф, поп-король Филипп Киркоров сыграет Ипполита в фильме "Самоирония судьбы!" — ремейке известной советской картины "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Также в проекте примет участие и певица Ольга Бузова, которая предстанет в образе Гали, невесты Жени Лукашина. Кроме того, зрители увидят в фильме и других звёзд, например Тимура Батрутдинова, Ляйсан Утяшеву, Павла Волю. В праздничной картине будут отсылки к современным кинолентам, например к сериалу "Игра в кальмара".

Николь Вербер

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