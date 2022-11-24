Соседов назвал вопиющей пошлостью ремейк "Иронии судьбы" с Бузовой и Киркоровым

Телеведущий, журналист и музыкальный критик Сергей Соседов назвал визуальным шумом и возмутительной тратой денег новогодний ремейк фильма "Ирония судьбы", в котором снялись певица Ольга Бузова и её коллега по цеху Филипп Киркоров.

"Этот визуальный шум никому смотреть не советую. Такие проекты сегодня — вопиюще возмутительная трата средств", — приводит его слова "Вечерняя Москва".

Соседов также отметил, что неудачные попытки снять ремейк "Иронии судьбы" уже предпринимались, и напомнил о картине 2007 года. При этом он заявил, что получилось "унылое сборище сердитых друг на друга людей", а также выразил уверенность, что и в этот раз результаты съёмок станут очередной "вопиющей пошлостью".