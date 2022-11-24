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24 ноября, 15:06

Минкульт отказал сериалу "Монастырь" с Ивлеевой в выдаче прокатного удостоверения

<p>Кадр из трейлера к сериалу "Монастырь" (2022). Режиссёр — Александр Молочников, сценарий — Александр Молочников, Александра Ремизова. Обложка © <a href="https://www.kinopoisk.ru/series/5079093/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Кинопоиск"</a></p>

Кадр из трейлера к сериалу "Монастырь" (2022). Режиссёр — Александр Молочников, сценарий — Александр Молочников, Александра Ремизова. Обложка © "Кинопоиск"

Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения на сериал "Монастырь" с телеведущей Анастасией Ивлеевой в главной роли. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства.

"Министерство культуры РФ приняло решение об отказе ООО "Кинокомпания "Лунапарк" в выдаче прокатного удостоверения на сериал "Монастырь", — рассказали в Минкульте.

Также известно, что соответствующее решение было принято из-за "оскорбления чувств верующих". Вместе с этим ведомство направило необходимые материалы по картине в РПЦ. В ответе указано, что сценарий сериала "даёт искажённое представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии".

Сериал "Монастырь" (+18) рассказывает о жизни тусовщицы, которая прячется от тюрьмы в стенах монастыря. Главные роли в картине сыграли телеведущая Анастасия Ивлеева, актёр Филипп Янковский, актриса Мария Миронова и многие другие. Режиссёром и сценаристом выступил Александр Молочников.

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Оксана Попова

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