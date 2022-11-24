Минкульт отказал сериалу "Монастырь" с Ивлеевой в выдаче прокатного удостоверения
Кадр из трейлера к сериалу "Монастырь" (2022). Режиссёр — Александр Молочников, сценарий — Александр Молочников, Александра Ремизова. Обложка © "Кинопоиск"
Министерство культуры России отказало в выдаче прокатного удостоверения на сериал "Монастырь" с телеведущей Анастасией Ивлеевой в главной роли. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ведомства.
"Министерство культуры РФ приняло решение об отказе ООО "Кинокомпания "Лунапарк" в выдаче прокатного удостоверения на сериал "Монастырь", — рассказали в Минкульте.
Также известно, что соответствующее решение было принято из-за "оскорбления чувств верующих". Вместе с этим ведомство направило необходимые материалы по картине в РПЦ. В ответе указано, что сценарий сериала "даёт искажённое представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ, соответственно, формирует неверное представление о русском православии".
Сериал "Монастырь" (+18) рассказывает о жизни тусовщицы, которая прячется от тюрьмы в стенах монастыря. Главные роли в картине сыграли телеведущая Анастасия Ивлеева, актёр Филипп Янковский, актриса Мария Миронова и многие другие. Режиссёром и сценаристом выступил Александр Молочников.
Ранее Лайф также рассказывал, что общественный деятель из Вологодской области Сергей Городишенин подал жалобу на рэпера OG Budа. Активист просит Министерство культуры РФ, Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру проверить текст трека "Даёт". Истца возмутили слова из песни, в которой OG Buda поёт, что совершает половой акт так, как поступали "фашисты с женщинами в Польше". Также в песне присутствует обилие нецензурной лексики.