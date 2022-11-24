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24 ноября, 15:08

Путин поручил правительству создать новый проект по развитию робототехники в России

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать новый федеральный проект развития робототехники в РФ. Заявление глава государства сделал в ходе конференции "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey, AIJ).

По словам российского лидера, сейчас страна существенно отстаёт по процессу внедрения промышленных роботов.

"В этой связи прошу правительство разработать и утвердить новый федеральный проект по развитию отечественной робототехники, определить правовой, налоговый, регуляторный режимы, необходимые меры государственной поддержки, а также механизм финансирования разработок и их последующего внедрения", — отметил Путин.

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Ранее президент России Владимир Путин поручил начать внедрение технологий искусственного интеллекта во все отрасли в текущем десятилетии.

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LIFE / Павел Баранов

Артур Белкин

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