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Регион
Опубликовано 24 ноября 2022, 18:13

Москалькова сообщила о серии встреч с омбудсменом Украины

Москалькова провела серию встреч с омбудсменом Украины Лубинцом

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что провела серию встреч с омбудсменом Украины Дмитрием Лубинцом. По итогам переговоров был выработан план действий по оказанию помощи гражданам.

"Полезной считаю лишь серию встреч с уполномоченным по правам человека Верховной рады Украины Д. Лубинцом при участии <...> Д. Конер и <...> С. Раутио. Выработали план действий по оказанию помощи людям в рамках наших мандатов", — написала Москалькова в своём телеграм-канале.

Что касается самой генеральной ассамблеи Европейской сети Глобального альянса национальных правозащитных институтов (ГАНРИ), омбудсмен отметила, что организацией не соблюдались декларируемые принципы свободы мнения и слова. Москалькова также добавила, что не смогла рассказать о нарушениях прав человека украинской стороной и преступлениях Киева в отношении российских военнопленных, а также о последствиях введённых против РФ санкций из-за того, что её грубо перебивало руководство ЕС ГАНРИ.

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Ранее Москалькова предложила создать в России аналог Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), из-под юрисдикции которого РФ вышла в марте этого года.

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Telegram / Омбудсмен Татьяна Москалькова

Ирина Фальке
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