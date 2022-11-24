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24 ноября, 15:21

Путин предрёк глобальному рынку тяжёлые последствия из-за потолка цен на нефть

Попытки ввести потолок цен на нефть из России могут привести к тяжёлым последствиям, заявил президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Ирака Мухаммедом аль-Судани. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

"Затрагивалась ситуация в связи с попытками ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из РФ. Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжёлым последствиям для глобального рынка энергоресурсов", — предупредил российский лидер.

Больше половины стран ЕС раскритиковали идею потолка цен на газ из РФ

Больше половины стран ЕС раскритиковали идею потолка цен на газ из РФ

Ранее Лайф писал, что переговоры в Евросоюзе о введении ценового потолка на российскую нефть зашли в тупик. Позже выяснилось, что Польша выступила за установление предела в 30 долларов за баррель, в то время как остальные страны согласились на 65–70 долларов за баррель.

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Kremlin.ru

Ирина Фальке

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