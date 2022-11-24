Путин предрёк глобальному рынку тяжёлые последствия из-за потолка цен на нефть

Попытки ввести потолок цен на нефть из России могут привести к тяжёлым последствиям, заявил президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Ирака Мухаммедом аль-Судани. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

"Затрагивалась ситуация в связи с попытками ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из РФ. Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжёлым последствиям для глобального рынка энергоресурсов", — предупредил российский лидер.