Путин предрёк глобальному рынку тяжёлые последствия из-за потолка цен на нефть
Попытки ввести потолок цен на нефть из России могут привести к тяжёлым последствиям, заявил президент РФ Владимир Путин в телефонной беседе с премьером Ирака Мухаммедом аль-Судани. Его слова приводит пресс-служба Кремля.
"Затрагивалась ситуация в связи с попытками ряда западных стран ввести ограничения на стоимость нефтяного сырья из РФ. Владимир Путин подчеркнул, что подобные действия противоречат принципам рыночных отношений и с высокой вероятностью приведут к тяжёлым последствиям для глобального рынка энергоресурсов", — предупредил российский лидер.
Ранее Лайф писал, что переговоры в Евросоюзе о введении ценового потолка на российскую нефть зашли в тупик. Позже выяснилось, что Польша выступила за установление предела в 30 долларов за баррель, в то время как остальные страны согласились на 65–70 долларов за баррель.
Kremlin.ru