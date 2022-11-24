В ГД разъяснили закон о пропаганде ЛГБТ на примере "Джентльменов удачи" и "Горбатой горы"

При рассмотрении жалоб на какой-либо контент из-за возможной пропаганды там ЛГБТ будет назначаться специальная экспертиза, заявил Лайфу депутат Госдумы Михаил Романов. По его словам, каждый случай в практике будет индивидуальным. При этом под штраф могут подпадать только умышленные факты пропагандирования нетрадиционных отношений.

"Противоправным и административно наказуемым может признаваться только умышленное совершение лицом публичных действий, непосредственно направленных на пропаганду ЛГБТ", — объяснил парламентарий.

Что касается обратной силы закона, то в случае поступления жалобы, например, на фильм, вышедший до его вступления в силу, то также будет назначена экспертиза. В пример парламентарий привёл советский кинематограф.

"К примеру, "Джентльмены удачи", там, где в женщин переодевались главные герои... Там нет пропаганды, это наша классика, историческая, любимое всеми кино. А там, где откровенно идёт пропаганда в любом виде контента, будь то фильмы, мультики или ролики распространяемые, то там да", — объяснил он.

А вот "Горбатая гора", по оценке собеседника Лайфа, может подпадать под действие закона. В целом понимание правильного применения меры придёт со временем, считает Романов. Сначала органы должны "набить первые шишки", а судебная система — пройти через практику обжалований по решениям.