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Опубликовано 24 ноября 2022, 19:03

В ГД разъяснили закон о пропаганде ЛГБТ на примере "Джентльменов удачи" и "Горбатой горы"

Депутат Романов рассказал, затронет ли закон о пропаганде ЛГБТ старые фильмы

При рассмотрении жалоб на какой-либо контент из-за возможной пропаганды там ЛГБТ будет назначаться специальная экспертиза, заявил Лайфу депутат Госдумы Михаил Романов. По его словам, каждый случай в практике будет индивидуальным. При этом под штраф могут подпадать только умышленные факты пропагандирования нетрадиционных отношений.

"Противоправным и административно наказуемым может признаваться только умышленное совершение лицом публичных действий, непосредственно направленных на пропаганду ЛГБТ", объяснил парламентарий.

Что касается обратной силы закона, то в случае поступления жалобы, например, на фильм, вышедший до его вступления в силу, то также будет назначена экспертиза. В пример парламентарий привёл советский кинематограф.

"К примеру, "Джентльмены удачи", там, где в женщин переодевались главные герои... Там нет пропаганды, это наша классика, историческая, любимое всеми кино. А там, где откровенно идёт пропаганда в любом виде контента, будь то фильмы, мультики или ролики распространяемые, то там да", объяснил он.

А вот "Горбатая гора", по оценке собеседника Лайфа, может подпадать под действие закона. В целом понимание правильного применения меры придёт со временем, считает Романов. Сначала органы должны "набить первые шишки", а судебная система — пройти через практику обжалований по решениям.

Роскомнадзор попросили проверить на ЛГБТ-пропаганду мультфильмы Disney
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Лайф писал, что Госдума приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Согласно документу, за совершение административного правонарушения физическому лицу может грозить штраф до 400 тысяч рублей, должностному — до 800 тысяч, а юридическому и вовсе могут назначить санкцию в пять миллионов рублей и приостановление деятельности на 90 суток.

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LIFE / Павел Баранов

Ольга Годуненко
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