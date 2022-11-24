Убийцу из Крымска засняли на видео во время странных перебежек между машинами с винтовкой

В распоряжении Лайфа появилось новое видео с 66-летним мужчиной, который устроил стрельбу в Крымске. Злоумышленник проследовал вдоль дома, произвёл несколько выстрелов, а потом сел в автомобиль.

Судя по видео, житель Крымска открыл стрельбу как минимум в двух районах города. Мужчина был вооружён винтовкой, прикрытой полотенцем. На последних кадрах видно, как мужчина выходит из одной машины, палит по сторонам и садится в другое авто, после чего слышна ещё пара выстрелов.