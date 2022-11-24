Убийцу из Крымска засняли на видео во время странных перебежек между машинами с винтовкой
Лайф публикует новое видео со странными перебежками убийцы из Крымска между машинами
В распоряжении Лайфа появилось новое видео с 66-летним мужчиной, который устроил стрельбу в Крымске. Злоумышленник проследовал вдоль дома, произвёл несколько выстрелов, а потом сел в автомобиль.
Очевидцы поймали на камеру момент стрельбы около дома. Видео © LIFE
Судя по видео, житель Крымска открыл стрельбу как минимум в двух районах города. Мужчина был вооружён винтовкой, прикрытой полотенцем. На последних кадрах видно, как мужчина выходит из одной машины, палит по сторонам и садится в другое авто, после чего слышна ещё пара выстрелов.
Напомним, сегодня в Краснодарском крае неизвестный открыл стрельбу на улице, по предварительным данным, погибло четыре человека — трое прохожих и напавший.
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