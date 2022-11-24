МВД раскрыло подробности и причину стрельбы с четырьмя погибшими в Крымске
В результате стрельбы в городе Крымске в Краснодарском крае погибло четыре человека, в том числе и сам напавший, уточнил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Александр Рунов. Предварительной причиной ЧП там назвали бракоразводный процесс.
МВД раскрыло подробности и причину стрельбы с четырьмя погибшими в Крымске. Видео © LIFE
По данным ведомства, сначала злоумышленник 1956 года рождения убил двух сотрудников медицинской организации, затем вышел на улицу и продолжил стрельбу по прохожим. Там он расстрелял в упор ещё одного встречного и тяжело ранил другого. Через некоторое время мужчина покончил жизнь самоубийством.
"На место происшествия прибыли сотрудники полиции. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства. По предварительным данным, причиной происшествия мог явиться результат бракоразводного процесса с участием злоумышленника", — добавил Рунов.
Ранее Лайф сообщал, что в Крымске местный житель открыл стрельбу на улице около ТЦ "Славянский". По данным Лайфа произошло это после того, как он проиграл суд своей жене и сыну из-за квартиры, которую он был намерен забрать себе.
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