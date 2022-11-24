Путин созвонился с премьер-министром Ирака

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммадом ас-Судани и поздравил его со вступлением в должность. Об этом сообщается на сайте Кремля.

"В дополнение к ранее направленной телеграмме Владимир Путин ещё раз поздравил Мухаммада Судани со вступлением в должность премьер-министра Ирака. Констатирован традиционно дружественный и конструктивный характер российско-иракского сотрудничества, выражен обоюдный настрой на его дальнейшее поступательное развитие в различных областях. Особое внимание уделено перспективам расширения торгово-экономических связей", — говорится в сообщении.

Глава государства и иракский премьер положительно оценили совместную с участием России и Ирака работу в рамках ОПЕК+, а также затронули тему возможного введения потолка цен на нефть. По мнению Путина, подобная практика противоречит принципам рыночных отношений и может привести к тяжёлым последствиям для всего мирового рынка углеводородов.