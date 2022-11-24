СК возбудил уголовное дело по факту стрельбы с четырьмя погибшими в Крымске

СУ СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело об убийстве троих местных жителей и покушении на убийство четвёртого (ст. 105 УК РФ). Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"По предварительным данным, сегодня, находясь на улице Синёва в городе Крымске, 66-летний местный житель из личных неприязненных отношений произвёл несколько выстрелов в своих знакомых 1983 и 1969 года рождения, которые от полученных повреждений скончались на месте. Кроме того, злоумышленник ранил 61-летнего мужчину, который в настоящее время госпитализирован", — уточнили в Следкоме.

Из того же ружья местный житель убил одним выстрелом ещё одного мужчину, его личность сейчас устанавливается. После произошедшего злоумышленник свёл счёты с жизнью. На месте работают следователи и криминалисты СКР, уточняются все обстоятельства произошедшего и мотивы нападения. Одной из жертв убийцы стал 69-летний Михаил — охранник ТЦ, об этом Лайфу сообщила жена погибшего.