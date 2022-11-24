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24 ноября, 16:26

Мэра Харькова оштрафовали за русскую речь

Мэра Харькова Терехова оштрафовали за обращение к жителям города на русском языке

<p>Мэр Харькова Игорь Терехов. Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ihor_Terekhov_2020_-_01.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Serhii Bobok</p>

Мэр Харькова Игорь Терехов. Обложка © Wikipedia / Serhii Bobok

Мэр Харькова Игорь Терехов должен заплатить штраф в размере 3400 гривен (92 доллара) за обращение к жителям города на русском языке. Об этом говорится на официальной странице языкового омбудсмена Украины Тараса Креминя в соцсетях.

"Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь издал постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 3400 гривен на мэра Харькова Игоря Терехова за нарушение закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", — написал омбудсмен.

Глава Харькова перешёл на русский в обращении к горожанам в эфире телемарафона "Единые новости". Терехову также пригрозили административным взысканием за нарушение положений закона, согласно которым "официальные онлайн-представительства харьковского мэра" в Telegram и других соцсетях должны осуществляться исключительно на мове. Языковой омбудсмен уточнил, что постановления вступают в силу по истечении срока их обжалования 4 декабря.

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Ранее языковой омбудсмен Украины Креминь призвал мэра Одессы демонтировать вывески на русском. Вместе с тем он сообщил, что предупреждение градоначальнику было направлено ещё в феврале этого года.

Ирина Фальке

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