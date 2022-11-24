Мэра Харькова оштрафовали за русскую речь

Мэр Харькова Игорь Терехов должен заплатить штраф в размере 3400 гривен (92 доллара) за обращение к жителям города на русском языке. Об этом говорится на официальной странице языкового омбудсмена Украины Тараса Креминя в соцсетях.

"Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь издал постановление о наложении административного взыскания в виде штрафа в размере 3400 гривен на мэра Харькова Игоря Терехова за нарушение закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", — написал омбудсмен.

Глава Харькова перешёл на русский в обращении к горожанам в эфире телемарафона "Единые новости". Терехову также пригрозили административным взысканием за нарушение положений закона, согласно которым "официальные онлайн-представительства харьковского мэра" в Telegram и других соцсетях должны осуществляться исключительно на мове. Языковой омбудсмен уточнил, что постановления вступают в силу по истечении срока их обжалования 4 декабря.