Песков надеется, что наука в России никогда не выйдет из моды

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на церемонии вручения Всероссийской премии "За верность науке" выразил надежду, что наука в стране никогда не выйдет из моды. Он признался, что всегда восхищался людьми, которые простыми словами рассказывают о непостижимых вещах.

"Наука — это действительно модно. Это модно не только в предстоящее десятилетие, хочется верить, что в нашей стране это будет модно всегда. В этой номинации мы особенно отмечаем способность людей науку популяризировать, то есть говорить простыми словами о том, что или труднопостижимо, или непостижимо вообще. Я всегда такими людьми просто восхищаюсь", — сказал представитель Кремля.

Он участвовал в награждении победителя в номинации "Наука — это модно" — кандидата физико-математических наук, ведущего научного сотрудника лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ Сергея Мерца. Ведущие представили его как "одного из тех, кто создаёт коллайдер NICA" в Дубне. Песков поставил учёного в один ряд с Михаилом Ковальчуком, "который мог доступным русским языком объяснить, как работает ядерный реактор".