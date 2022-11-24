Эксперт рассказал на круглом столе ЭИСИ о роли молодёжи в формировании образа России

Молодёжь играет важную роль в формировании образа России на международной арене, заявил аналитик Центра политической конъюнктуры, член экспертного клуба "Дигория" Илья Гераскин в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) "Традиционные ценности как основа российского общества".

"Именно на молодёжных организациях, на мой взгляд, сегодня лежит ответственность по формированию общероссийской гражданской идентичности и образа страны на международной арене, защищающей традиционные ценности", — цитирует его телеграм-канал ЗИСИ.

Гераскин уверен, что в основах российской госполитики зафиксированы положения, делающие молодое поколение соавторами и главными бенефициарами в вопросе их реализации. Возможности предоставлены всем, и выбор лишь в том, воспользоваться ими или нет. Молодёжь также плотно интегрирована в разработку научных исследований, в вузах действуют масштабные грантовые программы, напомнил эксперт.