Толпа украинцев избила пару в Берлине из-за фразы на русском
СМИ: Группа украинцев избила русскоговорящую пару в Берлине
В Берлине толпа украинцев избила русскоязычную пару, пишет Junge Welt. Инцидент произошёл в ночь на субботу в районе Фридрихсхайн. Мужчина и женщина ждали такси у входа в ресторан, когда к ним подошла группа из пяти человек с украинским флагом.
Пострадавшие рассказали, что незнакомцы услышали от них фразу на русском языке и начали избивать "за поддержку России". В качестве оружия они использовали разбитую бутылку из-под пива. Когда во время избиения женщина упала, в неё ещё и брызнули перцовым баллончиком. Позже она смогла спастись от злоумышленников в ресторане. А последние тем временем скрылись.
В полиции подтвердили факт нападения и заявили, что изучают "все версии". Подозреваемые пока что не найдены.
Лайф писал, что в Париже группа украинцев избила французских блогеров, которые снимали акцию в поддержку Донбасса. Всех участников инцидента забрала полиция.
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ТАСС / picture-alliance / dpa / Sebastian Kahnert