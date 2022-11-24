Толпа украинцев избила пару в Берлине из-за фразы на русском

В Берлине толпа украинцев избила русскоязычную пару, пишет Junge Welt. Инцидент произошёл в ночь на субботу в районе Фридрихсхайн. Мужчина и женщина ждали такси у входа в ресторан, когда к ним подошла группа из пяти человек с украинским флагом.

Пострадавшие рассказали, что незнакомцы услышали от них фразу на русском языке и начали избивать "за поддержку России". В качестве оружия они использовали разбитую бутылку из-под пива. Когда во время избиения женщина упала, в неё ещё и брызнули перцовым баллончиком. Позже она смогла спастись от злоумышленников в ресторане. А последние тем временем скрылись.

В полиции подтвердили факт нападения и заявили, что изучают "все версии". Подозреваемые пока что не найдены.