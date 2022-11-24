Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 ноября, 17:23

Толпа украинцев избила пару в Берлине из-за фразы на русском

СМИ: Группа украинцев избила русскоговорящую пару в Берлине

В Берлине толпа украинцев избила русскоязычную пару, пишет Junge Welt. Инцидент произошёл в ночь на субботу в районе Фридрихсхайн. Мужчина и женщина ждали такси у входа в ресторан, когда к ним подошла группа из пяти человек с украинским флагом.

Пострадавшие рассказали, что незнакомцы услышали от них фразу на русском языке и начали избивать "за поддержку России". В качестве оружия они использовали разбитую бутылку из-под пива. Когда во время избиения женщина упала, в неё ещё и брызнули перцовым баллончиком. Позже она смогла спастись от злоумышленников в ресторане. А последние тем временем скрылись.

В полиции подтвердили факт нападения и заявили, что изучают "все версии". Подозреваемые пока что не найдены.

На бывшего французского военного, вскрывшего правду о зверствах ВСУ в Буче, напали в Стамбуле

На бывшего французского военного, вскрывшего правду о зверствах ВСУ в Буче, напали в Стамбуле

Лайф писал, что в Париже группа украинцев избила французских блогеров, которые снимали акцию в поддержку Донбасса. Всех участников инцидента забрала полиция.

Обложка ©

ТАСС / picture-alliance / dpa / Sebastian Kahnert

Матвей Шандрыголов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров