На круглом столе ЭИСИ обсудили важность традиционных ценностей для российского общества

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провёл на площадке пресс-центра МИА "Россия сегодня" круглый стол на тему "Традиционные ценности как основа российского общества".

Модератор встречи политолог Александр Асафов развеял ложное убеждение в том, что "российские традиционные ценности излишне консервативны или даже откатывают общество в прошлое". Асафов напомнил, что они отвечают за сохранение нормальности и такие же консервативные общества, культуры и религии приветствуют этот подход. Аналитик ЭИСИ Сергей Баранов отметил, что сегодня борьба за ценности и наследие касается каждой семьи.

"Без духовной основы теряется опора. Люди живут не одним днём и даже не одним поколением, они живут тем, что идёт из глубины веков", — сказал эксперт.

Политолог Александр Рудаков добавил, что религия играет не меньшую роль в сохранении российской ценностной системы, несмотря на то что она всё чаще подвергается нападкам с внешней стороны. Разрушение ценностного суверенитета России — то самое "оружие, которым пользуется международный оппонент — коллективный Запад, подрывая внутреннее единство общества для геополитического ослабления конкурента", отметил проректор ГАУГН Вячеслав Сутырин.

Как отметил председатель комиссии ОП РФ по демографии Сергей Рыбальченко, защита семейных ценностей может осуществляться на законодательном уровне, а прочие традиционные ценности важно правильно интерпретировать. Первый зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества Александр Малькевич напомнил, что "есть СМИ, которые являются угрозой для традиционных ценностей, и им нужно противостоять".

"У нашего многонационального народа с четырьмя традиционными религиями ценности — это самая широкая объединительная база, фундамент. На нём можно построить не только идеологию, но и образ будущего", — заключил политолог Александр Казаков.