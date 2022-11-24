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24 ноября, 16:39

Четверть россиян выразила готовность купить новый "Москвич" из чувства патриотизма

Опрос: 23% россиян готовы купить обновлённый "Москвич" из чувства патриотизма

Около четверти граждан России (23%) готовы купить обновлённый автомобиль марки "Москвич" из чувства патриотизма, следует из проведённого kp.ru опроса, участниками которого стали 10,9 тысячи человек. Ещё 22% готовы приобрести новую машину в случае итоговой цены на уровне не более двух миллионов рублей, а 21%, если смогут убедиться в качестве продукта.

Значительно меньше респондентов (7%) готовы пересесть на "москвич", если не смогут купить другое авто. 4% подумают над покупкой при наличии нужной комплектации, по 3% — при хорошей проходимости или внешности, а 4% выразили свою позицию в комментариях. А 13% и вовсе отказались поддержать отечественного производителя.

"С удовольствием бы купила, но цена кусается. Мне кажется, для жителей регионов надо сделать отдельные льготные скидки за счёт госсубсидирования, потому что авто за два миллиона (т.е. по цене квартиры) будет недоступно большинству граждан нашей страны. Так что над ценой ещё надо думать", написала одна из читательниц.

"Если машина хорошая, то почему бы её и не купить? Тем более наша, отечественная, в Советском Союзе вообще были машины неубиваемые, до сих пор на них люди ездят", выразил позицию ещё один читатель.

На развитие завода "Москвич" направят 5 млрд рублей

На развитие завода "Москвич" направят 5 млрд рублей

Лайф писал, что вчера в Москве началось производство обновлённой версии автомобиля марки "Москвич". Линию сборки открыли мэр города Сергей Собянин и глава Минпромторга Денис Мантуров. Согласно источникам, стоить машины будут около двух миллионов рублей.

Обложка ©

ТАСС / Антон Новодережкин

Матвей Шандрыголов
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