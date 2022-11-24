Четверть россиян выразила готовность купить новый "Москвич" из чувства патриотизма

Около четверти граждан России (23%) готовы купить обновлённый автомобиль марки "Москвич" из чувства патриотизма, следует из проведённого kp.ru опроса, участниками которого стали 10,9 тысячи человек. Ещё 22% готовы приобрести новую машину в случае итоговой цены на уровне не более двух миллионов рублей, а 21%, если смогут убедиться в качестве продукта.

Значительно меньше респондентов (7%) готовы пересесть на "москвич", если не смогут купить другое авто. 4% подумают над покупкой при наличии нужной комплектации, по 3% — при хорошей проходимости или внешности, а 4% выразили свою позицию в комментариях. А 13% и вовсе отказались поддержать отечественного производителя.

"С удовольствием бы купила, но цена кусается. Мне кажется, для жителей регионов надо сделать отдельные льготные скидки — за счёт госсубсидирования, потому что авто за два миллиона (т.е. по цене квартиры) будет недоступно большинству граждан нашей страны. Так что над ценой ещё надо думать", — написала одна из читательниц.

"Если машина хорошая, то почему бы её и не купить? Тем более наша, отечественная, в Советском Союзе вообще были машины неубиваемые, до сих пор на них люди ездят", — выразил позицию ещё один читатель.