Два российских Ту-160 выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Два российских ракетоносца Ту-160 совершили плановый полёт над нейтральными водами в акваториях Баренцева и Норвежского морей. Как сообщает Минобороны РФ, он продолжался 13 часов.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота", — уточнили в ведомстве.