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24 ноября, 16:46

Два российских Ту-160 выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей

Два российских ракетоносца Ту-160 совершили плановый полёт над нейтральными водами в акваториях Баренцева и Норвежского морей. Как сообщает Минобороны РФ, он продолжался 13 часов.

"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота", — уточнили в ведомстве.

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Ранее Лайф сообщал, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Тихого океана, а также Берингова и Охотского морей.

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ТАСС / Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ

Артур Белкин

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