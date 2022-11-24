Два российских Ту-160 выполнили полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей
Два российских ракетоносца Ту-160 совершили плановый полёт над нейтральными водами в акваториях Баренцева и Норвежского морей. Как сообщает Минобороны РФ, он продолжался 13 часов.
"Два стратегических ракетоносца Ту-160 дальней авиации выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов МиГ-31 объединения ВВС и ПВО Северного флота", — уточнили в ведомстве.
Ранее Лайф сообщал, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полёт над нейтральными водами Тихого океана, а также Берингова и Охотского морей.
ТАСС / Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ