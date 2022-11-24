Стало известно о "ярости" Лондона из-за позиции Макрона по новому генсеку НАТО

Позиция президента Франции Эмманюэля Макрона, который планирует наложить вето на назначение министра обороны Великобритании Бена Уоллеса генсеком НАТО, разозлила депутатов из Королевства, пишет издание Daily Express.

По данным источников, французский лидер намерен выступить против назначения на пост Генерального секретаря Альянса любых кандидатов из Британии и Турции. Такая позиция и привела в ярость британских парламентариев, говорят инсайдеры.

"Хотя англофобия Макрона разочаровывает, он, по крайней мере, последователен", — заявил депутат Эндрю Бриджен.

Другие парламентарии указывают на то, что в этой связи необходимо обратить внимание на взаимоотношения Макрона и премьера Великобритании Риши Сунака, который недавно называл французского лидера своим другом. Британские депутаты также уверены, что роль генсека НАТО может идеально подойти Уоллесу, если он сам того хочет.