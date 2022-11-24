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24 ноября, 17:52

Жителя Краснодара и его мать выдали за сына и жену убийцы из Крымска, теперь им угрожают

Жителя Краснодара Юрия Жирова некоторых СМИ по ошибке выдали за сына мужчины, устроившего стрельбу в городе Крымске. Он рассказал телеграм-каналу SHOT, что их фото из соцсетей распространили в Интернете, но они не имеют к преступнику никакого отношения.

СМИ по ошибке выдали жителя Краснодара за сына мужчины, устроившего стрельбу в Крымске. Видео © t.me / SHOT

"У меня "Телеграм" к работе привязан. Не очень бы хотелось, чтобы на мои соцсети сейчас такие атаки были. Мы сами, вообще, с Дальнего Востока. Это с моих соцсетей, наверное, взято, это я и мама моя. Это я на фотографиях, но это не его (устроившего стрельбу в Крымске. — Прим. Лайфа) дети", — объяснил Жиров.

По его словам, СМИ опубликовали также фотографии его матери, выдав женщину за супругу убийцы из Крымска. Жиров просит проверять информацию перед публикацией, поскольку из-за ошибки журналистов им начали поступать угрозы.

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Ранее Лайф сообщал, что в Крымске местный житель открыл стрельбу на улице около ТЦ "Славянский". По данным Лайфа, произошло это после того, как он проиграл суд жене и сыну из-за квартиры, которую он был намерен забрать себе. В результате жертвами трагедии стали три человека. Нападавший позднее покончил жизнь самоубийством.

Обложка ©

t.me / SHOT

Артур Белкин

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