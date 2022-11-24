Португалия переиграла Гану в историческом для Роналду матче на ЧМ в Катаре
Сборная Португалии по футболу с победы начала чемпионат мира в Катаре, обыграв в матче первого тура группового этапа команду Ганы со счётом 3:2.
Счёт открыл Криштиану Роналду, который реализовал пенальти и стал первым в истории футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира. Произошло это в середине второго тайма. Позднее свой гол за сборную Ганы забил Айю, однако Жоау Феликс и Рафаэль Леау спустя несколько минут не только вернули Португалии лидерство, но и упрочили его. Точку в матче поставил Осман Букари.
Ранее Лайф рассказывал, что в первом матче сегодняшнего дня сборная Швейцарии обыграла Камерун со счётом 1:0. Автором единственного гола стал уроженец Камеруна Брель Эмболо. По ходу второго тайма на поле вышел Ондуа, который надел на матчи бутсы с флагами родных для себя стран — Камеруна и России.