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24 ноября, 18:18

Португалия переиграла Гану в историческом для Роналду матче на ЧМ в Катаре

Сборная Португалии по футболу с победы начала чемпионат мира в Катаре, обыграв в матче первого тура группового этапа команду Ганы со счётом 3:2.

Счёт открыл Криштиану Роналду, который реализовал пенальти и стал первым в истории футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира. Произошло это в середине второго тайма. Позднее свой гол за сборную Ганы забил Айю, однако Жоау Феликс и Рафаэль Леау спустя несколько минут не только вернули Португалии лидерство, но и упрочили его. Точку в матче поставил Осман Букари.

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Ранее Лайф рассказывал, что в первом матче сегодняшнего дня сборная Швейцарии обыграла Камерун со счётом 1:0. Автором единственного гола стал уроженец Камеруна Брель Эмболо. По ходу второго тайма на поле вышел Ондуа, который надел на матчи бутсы с флагами родных для себя стран — Камеруна и России.

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FIFA

Артур Белкин

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