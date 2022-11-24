Португалия переиграла Гану в историческом для Роналду матче на ЧМ в Катаре

Сборная Португалии по футболу с победы начала чемпионат мира в Катаре, обыграв в матче первого тура группового этапа команду Ганы со счётом 3:2.

Счёт открыл Криштиану Роналду, который реализовал пенальти и стал первым в истории футболистом, забившим на пяти чемпионатах мира. Произошло это в середине второго тайма. Позднее свой гол за сборную Ганы забил Айю, однако Жоау Феликс и Рафаэль Леау спустя несколько минут не только вернули Португалии лидерство, но и упрочили его. Точку в матче поставил Осман Букари.