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24 ноября, 18:37

Арбитражный суд Москвы признал законным штраф ФАС в отношении Google на 2 млрд

Арбитражный суд Москвы подтвердил законность решения ФАС России в отношении Google по непрозрачности правил блокировок на площадке YouTube. Согласно ему, компания должна выплатить штраф в два миллиарда рублей.

Инстанция отклонила заявление американского гиганта, пытавшегося оспорить решение ФАС от 24 февраля и выданное в связи с ним предписание об устранении нарушения антимонопольного законодательства, а также постановление от 25 июля 2022 года о наложении на Google оборотного штрафа в два миллиарда рублей за злоупотребление доминирующим положением на рынке.

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Обложка ©

unsplash

Матвей Шандрыголов

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